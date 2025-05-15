Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir

Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir
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La Liga'da 36. hafta mücadelesinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, maçı kazandığı takdirde lig şampiyonluğunu ilan edecek. Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid'i 4-3 yenen dünya devi bugün Espanyol'u yenerse, lig şampiyonluğunu bitime iki hafta kala garantilemiş olacak.

Geçtiğimiz hafta El Clasico'da Real Madrid'i 4-3 yenerek puan farkını 7'ye çıkaran Barcelona, bu akşam Espanyol'a konuk olacak.

KAZANIRLARSA ŞAMPİYONLAR

Barcelona bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda, 28. La Liga şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan edecek.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Dün akşam oynanan maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 4'e düşürdü. Barcelona bugün Espanyol'u yendiği takdirde ligdeki şampiyonluğunu bitime iki hafta kala garantileyecek. Espanyol ile Barcelona arasındaki mücadele saat 22:30'da oynanacak.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDerunum:

Espanyol yenecek.

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