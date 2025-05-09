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Dünya bu transferi konuşur! Wirtz için dev teklif

Dünya bu transferi konuşur! Wirtz için dev teklif
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Bayern Münih, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alman yıldız Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için 100 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bundesliga'da 34. kez şampiyon olmayı garantileyen Bayern Münih, transfer çalışmalarına hız verirken kesenin ağzını da açtı.

BAYERN'DEN 100 MİLYON EURO

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki on numarası Florian Wirtz için harekete geçti. Bavyera ekibinin yıldız oyuncu için Leverkusen'e 100 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Avrupa'dan da Manchester City ve Real Madrid başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alan Wirtz'in, Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı.

28 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 43 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 16 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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