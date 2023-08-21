Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.66'lık derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat...
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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.66'lık derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.66'lık derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor