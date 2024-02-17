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Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali Antalya'da Başladı

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Golf Mad tarafından düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında start alan turnuvada, 60 amatör golfçü mücadele ediyor. Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan 5 amatör golfçü 25 Ekim-2 Kasım'da Tayland'da düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Şampiyonanın direktörü Bekir Kara, 'Bu yıl Türkiye finalinin 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya Türk pasaportu taşıyan 60 amatör golfçü katılıyor. Organizasyonumuz 2 gün sürecek. Turnuvada golfçüler 5 kategoride mücadele edecek.' dedi. Yarın sona erecek turnuvada, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, eski Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, iş insanı Merve Müftüoğlu da mücadele ediyor.

Golf Mad tarafından düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında start alan turnuvada, 60 amatör golfçü mücadele ediyor.

Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan 5 amatör golfçü 25 Ekim-2 Kasım'da Tayland'da düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Şampiyonanın direktörü Bekir Kara, "Bu yıl Türkiye finalinin 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya Türk pasaportu taşıyan 60 amatör golfçü katılıyor. Organizasyonumuz 2 gün sürecek. Turnuvada golfçüler 5 kategoride mücadele edecek." dedi.

Yarın sona erecek turnuvada, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, eski Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, iş insanı Merve Müftüoğlu da mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Spor

Ahmet Ağaoğlu Fikret Öztürk Regnum Carya Recep Turan Bekir Kara Türkiye Antalya Tayland Dünya Spor Güncel Haberler

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