ANTALYA'da düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi. Kategorilerinde birinci olan golfçüler Dünya Amatör Golfçüler Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 60 amatör golfçü mücadele etti. 2 gün süren turnuvada A kategorisinde Taurus Golf Kulübü sporcusu Recep Turan, B kategorisinde International Golf Kulübü'nden Güzel Yusupova, C kategorisinde Titanic Golf Kulübü'nden Yavuz Küçük, D kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Neriman Erim, E kategorisinde ise Ataşehir Golf Kulübü'nden Taner Aslan birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri turizmci iş insanı Mehmet Aygün ve turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan 5 amatör golfçü 15 Kasım 2023'te Tayland'ın Puket bölgesinde düzenlenecek olan Dünya Amatör Golfçüler Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı.