Dündar Keşaplı, Napoli'de Prestijli Ödüle Layık Görüldü

Dündar Keşaplı, Napoli'de Prestijli Ödüle Layık Görüldü
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Gazeteci Dündar Keşaplı, Napoli'de düzenlenen bir törende Fioravante Polito Vakfı tarafından ödüllendirildi. Etkinlikte spor, etik değerler ve eğitim konularının önemi vurgulandı.

GAZETECİ Dündar Keşaplı, Napoli'de düzenlenen bir törenle Fioravante Polito Vakfı tarafından prestijli bir ödüle layık görüldü.

Etkinlik, Etik Spor Manifestosu'nun tanıtımı kapsamında gerçekleştirildi ve sporun merkezine; eğitim, değer katkıları ve insanlığı yerleştirmenin önemi vurgulandı.

Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan ve Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarının temsilciliğini de yapan Keşaplı, aynı zamanda Akdeniz Gazeteciler Derneği Başkanı ve Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödülü'nün kurucusu oldu. Sporun evrensel değerlerinin yaygınlaştırılması ve Akdeniz ülkeleri arasında kültürel diyaloğun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı bu ödüle layık görülen Türk gazeteci; spor, sanat ve kültür gibi temel alanlar aracılığıyla halklar arasında iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Törende konuşan Vakıf Başkanı Davide Polito, gençlerin etik spor değerleri ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca bedenin, zihin ve ruhla bağlantısı koparıldığında yalnızca şekillendirilecek bir nesneye dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.

Etkinliğe spor, sağlık ve medya dünyasından birçok önemli isim katıldı. Rai Sport muhabiri Saverio Montingelli ve Corriere dello Sport-Stadio muhabiri Tullio Calzone da Dündar Keşaplı ile birlikte, sporda etik değerlerin yaygınlaştırılmasına yaptıkları katkılardan ötürü ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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