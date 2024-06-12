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Dün geceye damga vurdu! Ronaldo'dan inanılmaz gol

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Portekiz, İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, dün akşam İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.

RONALDO'DAN DOUBLE

Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Milli Takım Portekiz Futbol Spor Haberler

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