Haberler

Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçta Trabzonspor'un farkı 1'e indirdiği golün ardından Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekranlara yansıyan üzgün hali sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın finaldeki rakibi, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.

  • Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
  • Galatasaray'ın finaldeki rakibi, Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maçın galibi olacak.
  • Trabzonspor'un golü sonrası Fatih Tekke'nin üzgün hali sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmayı başardı. Galatasaray'ın finaldeki rakibi ise Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.

TEKKE'NİN ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri, Trabzonspor'un farkı 1'e indiren golünün ardından yaşandı. Gol sonrası ekranlara yansıyan Fatih Tekke'nin üzgün hali, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan karelerden biri oldu.

Tekke'nin o görüntüsünün ardından taraftarlar, başarılı teknik adamın o anlarda ne düşündüğünü merak ederken, paylaşım ve yorumlar da peş peşe geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ne yapsın adam 31'mi patlatsın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor

Türkiye'de vatandaşların gözdesi olan otomobilin satışı durduruldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti

Avrupa'nın dev başkenti yüzyıl öncesine döndü! Su da yok elektrik de
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni