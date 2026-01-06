Dün geceye damga vuran kare

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmayı başardı. Galatasaray'ın finaldeki rakibi ise Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.

TEKKE'NİN ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri, Trabzonspor'un farkı 1'e indiren golünün ardından yaşandı. Gol sonrası ekranlara yansıyan Fatih Tekke'nin üzgün hali, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan karelerden biri oldu.

Tekke'nin o görüntüsünün ardından taraftarlar, başarılı teknik adamın o anlarda ne düşündüğünü merak ederken, paylaşım ve yorumlar da peş peşe geldi.