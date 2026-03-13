Haberler

DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak hayatını kaybetti

DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Muzaffer Ilıcak, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar spor gazeteciliği yapan Ilıcak'ın cenaze detayları daha sonra açıklanacak.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Muzaffer Ilıcak, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DUMESF Genel Başkanı Muzaffer Ilıcak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ilıcak, uzun yıllar da spor gazeteciliği yapmıştı. Muzaffer Ilıcak'ın cenazesiyle ilgili detaylar daha sonra belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...