DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak hayatını kaybetti

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Muzaffer Ilıcak, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DUMESF Genel Başkanı Muzaffer Ilıcak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ilıcak, uzun yıllar da spor gazeteciliği yapmıştı. Muzaffer Ilıcak'ın cenazesiyle ilgili detaylar daha sonra belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı