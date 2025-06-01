Düğünlerinde Petrolspor Maçını İzlediler

Düğünlerinde Petrolspor Maçını İzlediler
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Batman'da Abdullah Atakul ve Bahar Tekin çifti, düğünlerinde Batman Petrolspor'un Vanspor FK ile oynadığı play-off final maçını dev ekranda izleyerek destek verdi. Gelin ve damat, forma giyerek birlikte maçı izlediler.

BATMAN'da Abdullah Atakul ve Bahar Tekin çifti düğünlerinde taraftarı oldukları Batman Petrolspor'un Kayseri'de Vanspor FK ile oynadığı play-off final maçını dev ekranda hem davetlilerle izledi hem de destek için gelin ve damatlığın üzerine forma giydi.

Batman'da Abdullah Atakul ve Bahar Tekin çifti bir salonda düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. TFF 2'nci lig Beyaz grupta sezonu ikinci olarak tamamlayan Batman Petrolspor'un taraftarı olan çift, Play-off final mücadelesinde Kayseri'de Vanspor FK ile karşı karşıya gelen takımlarının maçını davetlilerle hem izledi hem de halay çekti. Çift, bir süre Batman Petrolspor formasını da gelin ve damatlıklarının üzerine giydi.

'İKİ AŞKIM VAR ARTIK'

Petrolspor'un koyu bir taraftarı olan Damat Abdullah Atakul (26), "Ben yarasalar taraftar grubunun bir üyesiyim. Yıllardır Petrolspor aşkıyla statları hep doldurduk. Bugün benim en mutlu günüm. Düğünüm var. Ama benim düğünüm şampiyonluk yolunda olan Petrolspor'un final maçına denk geldi. Belki bugün takımımın yanında olamadım ama formayı giyip ben de destek oldum. Düğüne ara vererek Petrolspor'un maçını izledik. Benim hayatımda sadece iki aşkım var artık. Biri eşim biri de Petrolspor. İnşallah bugün çifte bir mutluluk yaşayacağız. Petrolspor'un şampiyon olmasını canı gönülden diliyorum" dedi.

Eşine destek olmak için maç izleme ve forma giyme isteğine olumlu cevap verdiğini ifade esen Bahar Tekin de (26), "Bugün bizim en mutlu günümüz. Bugün de Petrolspor'un maçına destek vermek istedik. Formalarımızı giydik. Düğüne ara vererek maçı izledik. Eşim koyu bir Petrolspor taraftarı. O yüzden ben de onun yanında olmak istedim. Ona destek olmak istedim. Bu isteğini kabul ederek yanında olmak istedim" diye konuştu.

Maç uzatmalara gidince çift, düğünün bitmesiyle salondan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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