Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgilendiği bilinirken, sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem olurken, görüntülerde bir Fenerbahçe taraftarının katıldığı düğünde mikrofonu eline alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a seslendiği görüldü.

"LOOKMAN'I ALALIM BAŞKANIM"

Videoda taraftarın, "Lookman'ı alalım başkanım" sözleriyle Sadettin Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında çok sayıda yorum yapıldı.