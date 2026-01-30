Haberler

Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Ademola Lookman ile ilgilendiği biliniyor. Bu süreçte bir Fenerbahçe taraftarının düğünde mikrofonu alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a Lookman transferi için çağrı yapması gündem oldu. Videoda taraftarın, 'Lookman'ı alalım başkanım' sözleriyle Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgilendiği bilinirken, sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem olurken, görüntülerde bir Fenerbahçe taraftarının katıldığı düğünde mikrofonu eline alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a seslendiği görüldü.

"LOOKMAN'I ALALIM BAŞKANIM"

Videoda taraftarın, "Lookman'ı alalım başkanım" sözleriyle Sadettin Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında çok sayıda yorum yapıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumları4zgj5nmwvn:

nasıl bir haber bu düğün şarkıcısı galatasaraylı Galatasaray’ın başkanına sesleniyor daha önce aynı şarkıyı osimen için de okumuştu

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

GS li bu adam ,daha önce osimen için demişti,haber de yanlış bilgi var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

