Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Ademola Lookman ile ilgilendiği biliniyor. Bu süreçte bir Fenerbahçe taraftarının düğünde mikrofonu alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a Lookman transferi için çağrı yapması gündem oldu. Videoda taraftarın, 'Lookman'ı alalım başkanım' sözleriyle Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgilendiği bilinirken, sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken bir çağrı geldi.
Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem olurken, görüntülerde bir Fenerbahçe taraftarının katıldığı düğünde mikrofonu eline alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a seslendiği görüldü.
"LOOKMAN'I ALALIM BAŞKANIM"
Videoda taraftarın, "Lookman'ı alalım başkanım" sözleriyle Sadettin Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında çok sayıda yorum yapıldı.