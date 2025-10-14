Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, milli arada yönetime sunduğu raporla dikkat çekti. İtalyan teknik adam, takımdaki fiziksel düşüş, motivasyon eksikliği ve kadro mühendisliği hatalarını ayrıntılı biçimde değerlendirdi.

Tedesco, bu durumun disiplinli antrenmanlarla toparlanabileceğini belirtse de oyun planını oturtmak için yeni transferlerin zorunlu olduğunu ifade etti.

Raporda, devre arası transfer döneminde dört bölgeye takviye yapılması gerektiği açıkça vurgulandı;

Stoper

Sol bek

Orta saha (8 numara)

Golcü (pivot forvet)

SARAN VE TEDESCO "ENKAZ" DEVRALDI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco, kulüpteki zorlu tabloyla karşı karşıya kaldı.

Saran, Ali Koç döneminden kalan ağır mali yükle, Tedesco ise Jose Mourinho'nun fiziksel olarak geride bıraktığı oyuncu grubu ile mücadele ediyor. Raporda, Tedesco'nun özellikle "oyuncular mental olarak dibe vurmuş, fiziksel olarak geride" tespitinde bulunduğu öğrenildi.

KIM MIN-JAE VE GORETZKA HEDEFLER ARASINDA

Tedesco'nun transfer listesinin en dikkat çeken isimleri arasında Kim Min-Jae ve Leon Goretzka yer aldı. İtalyan teknik adam, Bayern Münih'te rotasyon oyuncusu konumuna düşen iki eski öğrencisini Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.

Kim Min-Jae: Stoper rotasyonunda Jayden Oosterwolde'nin alternatifi olarak düşünülüyor. Tedesco, "Kim'in geri dönmeye sıcak bakabileceğini" ifade etti. Leon Goretzka: Fenerbahçe'nin sezon başında eksik bıraktığı 8 numara pozisyonu için listenin zirvesinde yer alıyor.

FERDİ VE GOLCÜ PLANLAMASI

Archie Brown'un dörtlü savunmaya uyum sağlayamadığını belirten Tedesco, sol bek rotasyonu için Ferdi Kadıoğlu ismini ön plana çıkardı. Ayrıca teknik adam, "sırtı kaleye dönük oynayabilen güçlü bir santrfor" transferinin de zorunlu olduğunu rapor etti.

YÖNETİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Başkan Sadettin Saran, Tedesco'nun taleplerini değerlendirmeye aldı. Yönetim, yabancı kontenjanı ve mali sınırları da göz önüne alarak transfer operasyonu için erken temaslara başladı. Ocak ayında Fenerbahçe'de hareketli bir transfer dönemi yaşanması bekleniyor.