Duayen hakemler noktayı koydu: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal edilmeliydi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in attığı 2. golden önce yaşanan pozisyon gündemi salladı. Serdar Dursun'un Taylan'a faul yaptığı şeklinde görüşler yapıldı.

"VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

Yayıncı kuruluş yorumcuları Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, bu pozisyonun faul olduğunu ve VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Hakemlerin yorumları:

Lale Orta: Faul + sarı kart olmalı. VAR da müdahale etmeliydi. Somut bir kanıt var.

Deniz Çoban: Faul + sarı kart olmalı. Sadece formadan çekme olsa ihlale girmeyebilir. İster dikkatli ister dikkatsiz deyin yumruk oyuncunun çenesine vuruyor. Çekimde yanağındaki titremeyi görüyorsun. VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın müdahale etmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Faul + sarı kart olmalı. Hakemin bugün en büyük hatası. Rakibin formasından çekemezsiniz. Formadan seken yumruk yüzüne geliyor. Bunu yapamazsınız. Serdar Dursun artniyetli değil, kazara oldu. Seken yumruk, güç transferini yoğun şekilde sağlıyor. Rakibin yüzüne geliyor. Bu çok net bir faul. Çift elle çekme değil, tak diye vurma yok. VAR'ın da müdahale etmesi.

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