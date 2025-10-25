Haberler

Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Güncelleme:
Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti.

Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

SPOR DÜNYASI YASTA

Uzun yıllar boyunca Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve Türk spor medyasına büyük katkılar sunan Çetiner'in vefatı spor dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti. 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı. Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Fanatik gazetesi acı haberi verdiği paylaşımda, "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında, "Spor basınının değerli ismi duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Fanatik gazetesi Çetiner'in vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Harun SİZER:

Boş gezenlerin boş kalfası öldü desene duayen deyince bende bir halta yarayan adam sandım

3
64
yanıtYanıtla
Ahmet Kocaman:

Hiç kimse dünyaya kazık dikip gitmiyor. herkese gideceği yer orası allah günahlarını affetsin

16
1
yanıtYanıtla
Hamit Gündoğdu:

Vatanını milletini seven, genelde siyasete uzak duran ve sadece yaptığı işe odaklanan, temiz ve ahlaklı bir yaşantısı olan kişi iyi örnek olması sebebiyle zaten duayendi..Allah rahmet etsin..

13
0
yanıtYanıtla
Vatanperver adam:

hepimiz olecegiz onemli olan obur dunya icun ne yaptin yapmadiysan yedin naneyi

3
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
