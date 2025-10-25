Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

SPOR DÜNYASI YASTA

Uzun yıllar boyunca Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve Türk spor medyasına büyük katkılar sunan Çetiner'in vefatı spor dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti. 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı. Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Fanatik gazetesi acı haberi verdiği paylaşımda, "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında, "Spor basınının değerli ismi duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

