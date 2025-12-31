Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Arsenal - Aston Villa karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç sırasında kameraların Dua Lipa'yı yakaladığı anlar, taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada viral oldu. Ünlü şarkıcının maç atmosferine verdiği tepkiler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Arsenal - Aston Villa karşılaşmasını tribünden takip etti. Ünlü ismin maç sırasında kameralara yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
DUA LIPA ARSENAL - ASTON VILLA MAÇINDA TRİBÜNDE
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Premier Lig'de oynanan Arsenal - Aston Villa mücadelesini tribünden izledi. Maç esnasında kameraların Dua Lipa'yı yakaladığı anlar, taraftarların da dikkatini çekti.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Dua Lipa'nın tribündeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Ünlü şarkıcının maç atmosferine verdiği tepkiler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Dua Lipa'nın maçı izlediği anlara çok sayıda yorum gelirken, tribünde yer alması özellikle Arsenal taraftarlarının ilgisini çekti. Görüntüler, kısa sürede maçın önüne geçen detaylardan biri haline geldi.