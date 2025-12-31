Haberler

Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu


Güncelleme:
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Arsenal - Aston Villa karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç sırasında kameraların Dua Lipa'yı yakaladığı anlar, taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada viral oldu. Ünlü şarkıcının maç atmosferine verdiği tepkiler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

  • Dua Lipa, Arsenal - Aston Villa Premier Lig maçını tribünden izledi.
  • Dua Lipa'nın maçtaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve paylaşım rekoru kırdı.
  • Dua Lipa'nın tribünde yer alması Arsenal taraftarlarının ilgisini çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Arsenal - Aston Villa karşılaşmasını tribünden takip etti. Ünlü ismin maç sırasında kameralara yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DUA LIPA ARSENAL - ASTON VILLA MAÇINDA TRİBÜNDE

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Premier Lig'de oynanan Arsenal - Aston Villa mücadelesini tribünden izledi. Maç esnasında kameraların Dua Lipa'yı yakaladığı anlar, taraftarların da dikkatini çekti.

Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Dua Lipa'nın tribündeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Ünlü şarkıcının maç atmosferine verdiği tepkiler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Dua Lipa'nın maçı izlediği anlara çok sayıda yorum gelirken, tribünde yer alması özellikle Arsenal taraftarlarının ilgisini çekti. Görüntüler, kısa sürede maçın önüne geçen detaylardan biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Siz de milletin çektiği bu uyduruk fotoğraf ile habercilik yapıyorsunuz oh ne güzel..

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBatman72:

Ohhhhhhh götüme nutella sür yala

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

GÖZÜNE KESTİRMİŞTİR FUTBOLCUNUN BİRİSİNİ VERECEK MOTOR

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre korçekmez:

Vay saksokeş dua lipa vaayy bahis oynamış seni dudak tiryakisi seniii

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBatman72:

Ohhhhhhh yala beni

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

