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Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye ayağı İstanbul'da yapıldı

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Dünya Hava Sporları Federasyonunun (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye ayağı, İstanbul'da yapıldı.

Dünya Hava Sporları Federasyonunun (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye ayağı, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Sultangazi ilçesinde iki gün süren organizasyonda 12 ülkeden 33'ü yabancı olmak üzere toplam 70 sporcu yarıştı.

Organizasyonda genel klasmanda Çin'den Xize Bai birinci, Guo Cheng ikinci, Siyang Peng üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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