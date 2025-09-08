Haberler

Drone Yarışları Dünya Kupası İstanbul'da Sona Erdi

Güncelleme:
Dünya Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) düzenlediği Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı İstanbul'da gerçekleştirildi. Yarışlarda Türk sporcu Nazım Tüzün birinci olurken, 9 ülkeden 56 sporcu mücadele etti.

Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen yarışların son gününe 9 ülkeden 56 sporcu katıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz da organizasyonda mücadele etti.

Organizasyonda Türk sporcu Nazım Tüzün birinci oldu. Kazakistan'dan Kirill Loban ikinci, Türkiye'den Burak Mercimek de üçüncü sırada yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabını ilk 10 sırada bitiren sporcular şunlar:

1. Nazım Tüzün (Türkiye)

2. Kirill Loban (Kazakistan)

3. Burak Mercimek (Türkiye)

4. Siqing Wang (Çin)

5. Timofey Muravyev (Kazakistan)

6. Bailleau Humblot Guillaume (Fransa)

7. Longxin Peng (Çin)

8. Killian Rousseau (Fransa)

9. Elmars Misevics (Letonya)

10. Tristan Goin (Fransa)

