Dries Mertens, RAMS Park'a geri dönüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

MERTENS, RAMS PARK'A GELİYOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte zorlu Trabzonspor maçına geliyor. Tam 3 sezon Sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve sezon başında futbola veda eden Belçikalı eski yıldız, ailesiyle birlikte Trabzonspor mücadelesini tribünden takip edecek.

69 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray'daki 3 sezonunda 5 kupa kaldıran Mertens, takımıyla birlikte çıktığı 136 maçta 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.