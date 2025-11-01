Dries Mertens, RAMS Park'a geri dönüyor
Tam 3 sezon Galatasaray formasını giyen ve geride bıraktığımız sezon futbolculuk kariyerini noktalayan Dries Mertens, Trabzonspor maçında ailesiyle birlikte tribünde olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, ailesiyle birlikte zorlu Trabzonspor maçına geliyor. Tam 3 sezon Sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve sezon başında futbola veda eden Belçikalı eski yıldız, ailesiyle birlikte Trabzonspor mücadelesini tribünden takip edecek.
69 GOLE KATKI YAPTI
Galatasaray'daki 3 sezonunda 5 kupa kaldıran Mertens, takımıyla birlikte çıktığı 136 maçta 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.