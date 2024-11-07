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Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti

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Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu olan Dries Mertens, bu turnuvada Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde asistlerine devam ediyor.

AVRUPA'DA İLK 3'TE

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e 2 asist yapan Dries Mertens, 2009-10 sezonunda yeni formatına geçen UEFA Avrupa Ligi'nde Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi. 15 asisti bulunan Dries Mertens, aynı sayıda bulunan Bruno Fernandes ve Juan Mata ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İSİM

Öte yandan Dries Mertens, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009-2010 sezonundan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu konumunda.

Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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