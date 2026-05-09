Haberler

Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park'ta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Antalyaspor maçını tribünden izledi. Mertens, eski takımına destek vermek için İstanbul'a geldi ve taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ederken, tribünlerde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de yer aldı. Dün eşi Kat Kerkhofs, oğlu Ciro ve kızı Lulu ile birlikte İstanbul'a gelen Mertens, eski takımını bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Mertens, kimseyi kırmadı ve fotoğraf çektirip, forma imzaladı.

2022-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, burada 3 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Şampiyonluk maçında neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Real Madrid'de neler oluyor? Antrenmandaki müdahaleye bakın

Koca kulüp ne hallere düştü? Görüntüye tepki yağıyor

Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı

Fotoğrafı gören herkes aynı detaya takıldı

YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı