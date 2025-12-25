Haberler

Avrupa ve dünya şampiyonu yetiştiren antrenör Ejder Sözen'e, 'Fair Play' ödülü

Avrupa ve dünya şampiyonu yetiştiren antrenör Ejder Sözen'e, 'Fair Play' ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'daki okçuluk takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiren antrenör Dr. Ejder Sözen, TMOK tarafından 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' ile ödüllendirildi. Ödül, sporun etik değerlerine katkılarından dolayı verildi.

Muğla'da kurduğu okçuluk takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiren antrenör Dr. Ejder Sözen'e, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' takdim edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, Muğla'nın başarılı okçuluk antrenörü Dr. Ejder Sözen, 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' ile ödüllendirildi. Ejder Sözen'e ödülü, İstanbul'daki Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törende, Sözen'in 2011 yılında kurduğu Bencik Köyü Okçuluk Takımı ile Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirmesinin, Fair Play ruhuna uygun örnek bir başarı olduğu vurgulandı. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç imzasıyla verilen ödülde, Ejder Sözen'in sporda etik değerlerin ve Fair Play anlayışının toplumda yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Ödülün kendisi için taşıdığı anlamı dile getiren Dr. Sözen, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Şeref Diploması adıyla aldığım bu ödül, hayatımın en anlamlı ödüllerinden birisi oldu" dedi. Ejder Sözen, aldığı ödülle hem Muğla'nın hem de Türk sporunun gururu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli

Hatimoğulları'ndan çok konuşulacak "Kürtçe Kur'an" çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti