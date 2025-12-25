Avrupa ve dünya şampiyonu yetiştiren antrenör Ejder Sözen'e, 'Fair Play' ödülü

Muğla'da kurduğu okçuluk takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiren antrenör Dr. Ejder Sözen'e, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' takdim edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, Muğla'nın başarılı okçuluk antrenörü Dr. Ejder Sözen, 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' ile ödüllendirildi. Ejder Sözen'e ödülü, İstanbul'daki Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törende, Sözen'in 2011 yılında kurduğu Bencik Köyü Okçuluk Takımı ile Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirmesinin, Fair Play ruhuna uygun örnek bir başarı olduğu vurgulandı. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç imzasıyla verilen ödülde, Ejder Sözen'in sporda etik değerlerin ve Fair Play anlayışının toplumda yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Ödülün kendisi için taşıdığı anlamı dile getiren Dr. Sözen, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Şeref Diploması adıyla aldığım bu ödül, hayatımın en anlamlı ödüllerinden birisi oldu" dedi. Ejder Sözen, aldığı ödülle hem Muğla'nın hem de Türk sporunun gururu oldu. - MUĞLA