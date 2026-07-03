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DPÜ Hentbol Takımlarından ÜNİLİG'de Büyük Başarı

DPÜ Hentbol Takımlarından ÜNİLİG'de Büyük Başarı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) hentbol takımları, ÜNİLİG Yaz Spor Fest Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Kadın takımı Türkiye ikincisi, erkek takımı ise dördüncü oldu. Başarılı sporcular, Rektör Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz Spor Fest kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) hentbol takımları önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada mücadele eden DPÜ Kadın Hentbol Takımı Türkiye ikincisi, Erkek Hentbol Takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu. Turnuvada B Grubu'nda mücadele eden DPÜ Kadın Hentbol Takımı, Mardin Artuklu Üniversitesini 38-31, Erciyes Üniversitesini 34-24 ve Ağrı İ.Çeçen Üniversitesini 35-16 mağlup ederek grubunu 6 puanla lider tamamladı.

Yarı finalde Onsekiz Mart Üniversitesini 39-36'lık skorla geçen ekip, finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Bursa Uludağ Üniversitesine mağlup olan DPÜ Kadın Hentbol Takımı, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

C Grubu'nda yer alan DPÜ Erkek Hentbol Takımı ise Milli Savunma Üniversitesini 53-29, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini 35-24 ve Erciyes Üniversitesini 41-25 mağlup ederek grup aşamasını yenilgisiz lider tamamladı.

Çeyrek finalde Marmara Üniversitesini 41-31 mağlup eden takım, yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde İstanbul Aydın Üniversitesine, üçüncülük maçında ise Gümüşhane Üniversitesine kaybeden DPÜ Erkek Hentbol Takımı, organizasyonu Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı.

Başarıların ardından Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek ve antrenörler Dr. Aydın Şentürk ile Dr. Cemre Nilay Lofça, sporcularla birlikte DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret etti.

Rektör Kızıltoprak, elde edilen başarıların üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin azmi ve takım ruhu üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca 2025 yılında Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Üniversite Oyunları'na (EUSA 2026) katılma hakkı elde eden plaj hentbolu takımına da başarı dilekleri iletildi. Rektör Kızıltoprak, takımların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde edeceğine inandığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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