DPÜ'de Jandarma Şehitlerine Vefa Kupası Voleybol Turnuvası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) öğrenci toplulukları arasında düzenlenen Jandarma Şehitlerine Vefa Kupası Voleybol Turnuvası Kariyer ve Gelecek Topluluğu'nun şampiyonluğu ile sona erdi.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki spor alanlarında Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Analitik Düşünce, Asya-Pasifik, DUSCART, Engelsiz Hayat, Fotoğrafçılık ve Sinema, İnovasyon ve Liderlik, İnşaat, Kariyer ve Gelecek, Kimya Bilimi, Lösemili Çocuklara Fayda, Matematik, Bilim ve Eğitim, Proje Eğitim ve Kültür, Risk, Şehit Kütüphaneleri, Toplum Gönüllüleri ve Vücut Geliştirme olmak üzere 16 öğrenci topluluğu katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı ve Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, DPÜ PEKT olarak böylesi anlamlı bir organizasyona liderlik etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Topluluk olarak hassasiyetimiz yüksek ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Turnuvanın FEF Voleybol Sahası'nda düzenlenen ve Analitik Düşünce ile Kariyer ve Gelecek topluluklarını karşı karşıya getiren final maçını Vali Vekili Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Özer Aydın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler izledi.

Karşılaşma öncesinde Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın gönderdiği mesaj okundu. Rektör Kızıltoprak mesajında," Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında, Üniversitemiz olarak Jandarma Şehitlerimizi anma adına 16 öğrenci Topluluğumuzun gerçekleştirmiş olduğu Jandarma Şehitleri Vefa Kupası turnuvası kapsamında yarışan tüm topluluklarımızı tebrik ediyor, böylesi anlamlı bir sebepten ötürü bir araya gelmelerini kutluyorum. Milli güvenliğimizin teminatı olan Jandarma Teşkilatımız 1839 yılından beri ülkemizin güvenliği, huzuru ve istikbali için canla başla mücadele etmektedir. Saygıdeğer misafirlerimize, kıymetli öğrencilerime selamlarımı iletiyor, turnuva finalinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Final karşılaşmasını 2-0 kazanan Kariyer ve Gelecek Topluluğu turnuvayı şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın ardından şampiyon takım ödülünü protokol üyelerinin elinden aldı. - KÜTAHYA