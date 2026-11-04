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DPÜ, 45 takımın katıldığı Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı

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DPÜ, 45 takımın katıldığı Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı
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DPÜ, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 15 ve 19 yaş altı kategorilerinde düzenlediği Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı. Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki turnuvada toplam 45 takım mücadele etti ve Kütahya'yı Kütahya Ülküspor temsil etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 15 ve 19 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı. 45 takımın katıldığı turnuvada sporcular, Cumhuriyet Kupası için kıyasıya mücadele etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi Cumhuriyet Kupası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Organizasyona 15 yaş altı kategorisinde 29, 19 yaş altı kategorisinde ise 16 takım olmak üzere toplam 45 takım katıldı. Kütahya'yı turnuvada Kütahya Ülkü spor temsil etti.

Turnuvanın kapanış ve ödül törenine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı. Törende konuşan Rektör Kızıltoprak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkiye'nin en çağdaş planlamalarından birine sahip eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, üniversitenin sahip olduğu spor alanlarıyla ulusal çapta organizasyonlara ev sahipliği yapabildiğini ifade etti. Toplam 45 takımın organizasyon kapsamında Kütahya'da ağırlanmasının üniversitenin ve şehrin spora verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydeden Kızıltoprak, turnuvada mücadele eden tüm takımları, antrenörleri ve organizasyonda görev alan personeli tebrik etti. Kızıltoprak, sporcuları DPÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve üniversitenin öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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