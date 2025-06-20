Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Oldu

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İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ikinci oldu.

Milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Portekiz ile karşılaştı.

Rakibine 4-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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