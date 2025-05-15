Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Hazırlıklarına Trabzon'da Devam Ediyor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15-21 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlu Sporcular Avrupa Basketbol Şampiyonası için başladığı hazırlık kampının 5'incisini Trabzon'da sürdürüyor.

Sürmene ilçesinde kampa giren Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 20 Mayıs'a kadar sürecek çalışmalarına günde çift antrenman ile devam ediyor.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, AA muhabirine, Trabzon'un kampa girdikleri 5'inci il olduğunu belirterek, İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya odaklı çalıştıklarını ifade etti.

Teknik anlamda eksikliklerini kamplarda giderdiklerini anlatan Ercan, taktiksel çalışmalar üzerinde durduklarına işaret etti.

Ercan, Trabzon'un ardından son kampı Bursa'da gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Turnuva İtalya'nın ev sahipliğinde olacak. Orada Macaristan, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin yer alacak. Gruplardan çıkacak 2 takım ile yarı final ve final olmak üzere en son Avrupa finalinde karşılaşacağız. Rakibimizi 4 gözle bekliyoruz." dedi.

Rakiplerinin geçen yıl karşılaştıkları İtalya olabileceğine değinen Ercan, "Bizde o müsabakadan almış olduğumuz sonuçtan dolayı yenme arzusu içerisindeyiz. Yenildiğimiz müsabakanın rövanşını almak istiyoruz. Bunun içinde mücadelemiz, konsantrasyonumuz ve hedeflerimiz bu doğrultuda devam ediyor." diye konuştu.

Ercan, şampiyona tarihi yaklaştıkça çalışmalara da hız verdiklerini belirterek, "Şu anda en üst noktasında oyuncular. Zirveye yaklaştık diyebiliriz. Durumları çok iyi, onlar da mental ve fiziksel olarak bizler gibi galibiyete odaklandılar." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine emin adımlarla gittiklerini aktaran Ercan, "Çok iyi şeyler olacağını umut ediyoruz çünkü bu ülke çok güzel şeyler hak ediyor." dedi.

"Ülkemize kupayı getirmek istiyoruz"

Ercan, Trabzon'daki kampın çok keyifli ve neşeli geçtiğini ifade ederek, Trabzon halkının milli sporculara karşı sevgi ve saygılarının olduğunu vurguladı.

Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Artık bu şehre aşina olduk ve uğurlu geliyor. Geçen sene yine son kampımızı burada yaptık ve dünya ikincisi olduk. Bu kamptan sonra bir kampımız daha olacak. Bu şehrin uğuruna inanıyoruz. Avrupa şampiyonu olarak ülkemize kupayı getirmek istiyoruz. Trabzon halkına bir sözümüz var. Avrupa şampiyonu olarak döndüğümüzde muhakkak o kupayı bu şehre ortak bir sevinci paylaşmak adına getirmek istiyoruz."