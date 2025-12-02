Down Sendromlu Berkay Sarıarslan'ın Karate Başarıları

Bolu'da yaşayan down sendromlu Berkay Sarıarslan, hayatına artı değer kattığı karatede yeni başarılar kovalıyor.

Ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzme sporuyla tanışan 19 yaşındaki Berkay, yurt içinde birçok yarışmaya katıldıktan sonra 2019 yılında ise karateyle tanıştı.

Katıldığı Türkiye şampiyonluklarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden Berkay, yeni başarılar elde etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek yıl düzenlenecek Para Karate Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Berkay, antrenör Faruk Karaman gözetiminde haftada 4 gün antrenman yapıyor.

"Karateyi çok seviyorum"

Berkay Sarıarslan, AA muhabirine, karateyi çok sevdiğini söyledi.

Antrenmanların yoğun ve yorucu geçtiğini belirten Berkay, "Haftada dört gün antrenman yapıyorum. Karate Türkiye Şampiyonasında şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Antrenör Faruk Karaman da Berkay ile yollarının 6 yıl önce kesiştiğini dile getirdi.

Karaman, Berkay'ın azmiyle ve başarısıyla Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında bulunduğunu belirterek, "2026 yılında ise Para Karate Türkiye Şampiyonası yapılacak. Tarihi netleşmedi ancak biz şampiyonaya sonuna kadar hazırız. Berkay, yurt dışındaki şampiyonalara katılarak İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyor." ifadelerini kullandı.