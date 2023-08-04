DOSYA HABER - Eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, altyapıların önemine dikkat çekti

İBB Spor Kulübü Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü, eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, alt yaş gruplarında başarı ve oyuncu yetiştirmede farklı noktalara bakılması gerektiğini söyledi.

AA muhabirinin basketboldaki altyapı çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Akkaya, İBB olarak 24 farklı branşta 3 bin 500 sporcuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Erkek basketbol takımı ve basketbol altyapısında aktif olduklarının altını çizen Akkaya, kadın basketbolu için de çalışma yaptıklarını, bu konuyu ilerleyen dönemde hayata geçirmek istediklerini açıkladı.

"Sporcular tesislerimize ulaşım sağlayamıyorlarsa başka kulüplere göndermeye çalışıyoruz"

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın gruplardan çıkamadığını, bunda da genç kadronun etkisinin olduğunu dile getiren Akkaya, "Son 3 turnuvada; 2019, 2021 ve 2023'te gruplardan çıkamadık. Bizlerden sonra sporu bırakan arkadaşlarımızın da bunda etkisi var. Genç bir kadroyla katıldık Avrupa Şampiyonası'na." ifadelerini kullandı.

İBB Spor Kulübü olarak çok büyük bir sporcu havuzuna sahip olduklarının altını çizen Gülşah Akkaya, "İBB olarak baktığınız zaman Spor İstanbul ve kulübümüzle birlikte İstanbul'da sportif faaliyetlerde yer alıyoruz. Spor İstanbul'da basketbol, voleybol ve 19 branşta spor okullarımız var. Basketbol özelinde her 2 ayda bir 3 bin sporcuya basketbol spor okulunda hizmet veriyoruz. Çok büyük bir havuza sahibiz. Çocukların basketbolu sevmesi aşamasında önemli bir rol oynuyoruz. Spor İstanbul'dan spor okullarına gelen basketbolcularımız yeteneklilerse ve bu sporu çok seviyorlarsa, kendilerini adıyorlarsa, öncelikli olarak kendi kulübümüzde değerlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul büyük bir metropol olduğu için, eğer sporcular tesislerimize ulaşım sağlayamıyorlarsa başka kulüplere göndermeye çalışıyoruz. Bu şekilde basketbola hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çocuğun sporu sürdürebilmesi için sevmesi ve kendisini adaması gerekiyor"

Belediye bünyesinde 64 tesis içinde 15 basketbol salonu olduğunu ancak sporcuların lisans alma noktasına geldiğinde ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kartal'dan Tuzla'ya, Tuzla'dan Avcılar'a tesislerimiz olan yerlerde spor okullarımız var. Ama Tuzla'daki yetenekli bir basketbol oyuncusu ne yazık ki, Cebeci'deki ya da Bayrampaşa'daki kulüp tesisimize gelemiyor, böyle olunca da lisanslı sporcu olamıyor. O aşamada tesislerimizin olduğu bölgelerdeki kulüplerle genelde hazırlık maçları yapmaya çalışıyoruz. ya da gelişim grubumuzda kulüplerle temasa geçip yetenekli çocukları kendi bölgelerinde tutarak kulüplere lisanslı olarak vermeye çalışıyoruz. Çocuğun sporu sürdürebilmesi için sevmesi ve kendisini adaması gerekiyor. Spor İstanbul tesislerinde ücretsiz olarak basketbol ve diğer sporlara başlayabiliyorlar. Kulübe geldiklerinde de lisanslı sporcu olduklarında çoğu masrafı biz karşılamaya çalışıyoruz. Buraya gelip antrenman yapan çocuklar için konaklama merkezimiz var, yemeklerini burada yiyebiliyorlar."

"Basketbol Gelişim Ligi'ni çok değerli görüyorum"

İstanbul gibi büyük metropollerde özellikle trafik gibi etkenlerin sporcuları olumsuz etkilediğini vurgulayan Gülşah Akkaya, "Mevcut sistemde çocuklar zorlanıyor, bunu biz de görüyoruz. Kendi kulübümüzde takım sporları için okullarla anlaşmaya çalışıyoruz ki, aile-eğitim-antrenman üçgenini ne kadar daraltırsak çocuk o kadar rahat ediyor. İstanbul gibi bir metropolde zaman zaman trafik işkencesi yaşıyoruz. Sağlıklı şekilde sporunu yapabilmesi ve derslerine odaklanabilmesi için bunu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Ama genele bakacak olursak, Banvit modelinden örnek vermek istiyoruz. Banvit'in altyapısından çıkan Alperen Şengün şu anda NBA'de, diğer birçok isim Süper Lig'de mücadele ediyor. Küçük ilçelerde, eğitim-aile-spor üçgeni de ne kadar küçük olursa, sporcunun yetişmesi daha rahat oluyor." açıklamasını yaptı.

Altyapılardan çıkan oyuncuların süre alması gerektiğini de dile getiren Akkaya, şunları söyledi:

"Altyapılardan çıkan oyuncuların, bizim dönemimize göre en büyük dezavantajı süre alamaması. Süre alan sporcuların da yabancı oyuncu kuralından dolayı inisiyatif alan ya da karar verici rollerde oynayamadıklarını görüyoruz. Ara geçişte çocuklar ne kadar çok oynarsa, profesyonel kariyerlerine o kadar çok katkı sağlar. Basketbol Gelişim Ligi'ni sporcuların süre alması ve maç tecrübesi kazanması açısından çok değerli görüyorum."

"Başarı ve oyuncu yetiştirmede farklı noktalara da bakmak gerekiyor"

Basketbolun içindeki isimlerin spor okulu açmasının sporcu havuzu açısından doğru olduğunu belirten Akkaya, konunun ilkokullardan başladığına dikkat çekti.

İlkokullarda beden eğitimi derslerinin sınıf öğretmenleri tarafından verilmesi nedeniyle çocukların spor okullarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Akkaya, "İlk aşamada, 10-15 sene önce burada bir fırsat olarak görülüp spor okulları kurulmaya başladı. Basketbol okullarının büyümesi ya da sporu bırakan basketbolcuların genç ve yetenekli sporculara ulaşıp oyuncu havuzu oluşturması açısından bunu doğru buluyorum." diye konuştu.

Alt yaş kategorilerinde başarılı sonuçlar alındığını da söyleyen Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, ABD'yi yenerek dünya 3.'sü oldu. Geçmiş dönemlerde de erkek ve kadın milli takımlarımız alt yaş gruplarında madalyalar kazandı. Ancak başarı ve oyuncu yetiştirmede farklı noktalara da bakmak gerekiyor. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda madalya kazanan oyunculardan Furkan, Cedi kariyerlerine NBA'de devam ediyor. Konuyu daha da özel şekilde ele almak faydalı olabilir."