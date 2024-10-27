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Dostluk ve Fair-Play Örneği: Elazığspor Taraftarları Erbaa'da Çiçeklerle Karşılandı

Dostluk ve Fair-Play Örneği: Elazığspor Taraftarları Erbaa'da Çiçeklerle Karşılandı
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Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan Merkür Jet Erbaaspor ile Çimentaş Elazığspor maçı öncesi, ev sahibi takım taraftarları Elazığsporlu taraftarları çiçekle karşıladı. Elazığ Gençlik 23 Taraftar Derneği Tribün Lideri Ferhat Çiçek, Erbaalı taraftarlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi ev sahibi takımın taraftarları, Elazığsporlu taraftarları çiçekle karşıladı. Karşılaşmanın ardından Elazığ Gençlik 23 Taraftar Derneği Tribün Lideri Ferhat Çiçek, Erbaalı taraftarlara teşekkür etti.

Hafta sonu oynanan Merkür Jet Erbaaspor ile Çimentaş Elazığspor maçı öncesi ev sahibi takımın taraftar grubu Elazığ Gençlik 23 Taraftarlar Derneği Tribün Lideri Ferhat Çiçek'e takdim ederek dostluk örneği gösterdi. Çiçek, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu gösteren bu davranış karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ferhat Çiçek, "Tokat'ta gerçekten çok misafirperver şekilde karşılandık maç öncesinde bize gösterilen sevgi gösterileri maç sonunda da rakip takım taraftarları tarafından devam etmesi bizleri son derece memnun etti. Gerek maç öncesi gerekse maç sonunda her şey fair-play çerçevesinde çok güzeldi çok dostane şekilde burada ağırlandık ve tek olumsuzluk son dakikada galibiyeti kaçırmamız oldu ama skorlar gelip geçici önemli olan böyle dostlukların baki kalması. Erbaa taraftarlarına bizlere gösterdikleri gösterdikleri misafirperverlikten ve çiçekli karşılamadan dolayı kendilerine tüm Elazığspor taraftarı adına teşekkür ediyorum. Futbol dostluk ve kardeşliktir. Kendilerini burada aynı şekilde karşılayarak uğurlayacağız. Erbaaspor'a da bundan sonraki lig maçlarında başarılar dilerim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Çimentaş Gençlik Futbol Erbaa Yaşam Spor

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