Dostluk maçında yumruk yumruğa kavga ettiler

Dostluk maçında yumruk yumruğa kavga ettiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dostluk maçında yumruk yumruğa kavga ettiler
Haber Videosu

İspanyol ekibi Real Betis ile İtalya temsilcisi Como arasında oynanan dostluk maçında iki takımın oyuncuları arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Real Betis'in oyuncusu Cucho'nun zıplayarak yumruk attığı anda kavgayı ayırmaya çalışan takım arkadaşı Natan'a vurduğu görüntülere yansıdı.

Sezon öncesi hazırlığı kapsamında İspanyol ekibi Real Betis ile İtalya temsilcisi Como arasında oynana dostluk maçında ortalık karıştı.

İspanyol ekibi Real Betis ile İtalya temsilcisi Como arasında oynanan dostluk maçında iki takımın oyuncuları yumruk yumruğa kavga etti. Gergin geçen mücadelede ilk yarının sonunda iki takım oyuncuları yumruk yumruğa kavga etti.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

İlk yarı sonunda iki kulüp arasında çıkan kavga futbolu geri plana itti ve ortaya çıplak elle mücadele görüntüleri çıktı. Real Betis ve Comolu futbolcular arasında yükselen tansiyona birçok oyuncu dahil oldu. İtişme ve yumruklaşmanın ardından futbolcular güçlükle yatıştırıldı.

YANLIŞLIKLA TAKIM ARKADAŞINA VURDU

Betis'le Como oyuncuları arasında çıkan kavgada Real Betis'in oyuncusu Cucho'nun zıplayarak yumruk attığı anda kavgayı ayırmaya çalışan takım arkadaşı Natan'a vurduğu da görüntülere yansıdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu

20 yaşındaki üniversite öğrencisi orman yolunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.