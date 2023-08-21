Döşekevi Kuşçusofuluspor Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nı kazandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Döşekevi Kuşçusofuluspor oldu. Final maçında Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor'u 1-0 yenen Döşekevi Kuşçusofuluspor, kupa ve madalyalarını aldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bu yıl 11. kez düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nı Döşekevi Kuşçusofuluspor kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde organize edilen turnuvanın finalinde, Döşekevi Kuşçusofuluspor ile Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor karşılaştı.

Rakibini 1-0 yenen Döşekevi Kuşçusofuluspor, şampiyon oldu.

Maçın ardından oyuncular, sevinçlerini tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Futbolculara kupa ve madalyalarını Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İrfan Irmak verdi.