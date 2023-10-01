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Dörtyol'da Karakucak Güreşleri düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi. Dörtyol Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlere 350 sporcu katıldı. Başpehlivanlık kategorisinde Kahramanmaraş'tan Halil Hopur birinci oldu. Ödüller Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından verildi.