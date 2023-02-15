Dört büyüklerin başkanları canlı yayında depremzedeler için bağış topladı

Süper Lig'deki dev kulüplerin başkanları Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, depremzedeler için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katıldı. Başkanlar, canlı yayında telefonlara bakıp bağış topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Futbol dünyasının önemli isimleri de bu yayına katıldı.

ÜNLÜ SİMALAR SUNDU

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve milyonlarca vatandaş depremzedelere destek oldu.

BAŞKANLAR YAN YANA OTURDU

Dört büyük kulübün başkanları Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, yan yana oturup telefonlar aracılığıyla arayanlardan bağış topladı. Futbolcular Altay Bayındır, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı.

FUTBOLCULAR DA GÖREV ALDI, 100 MİLYAR LİRA AŞILDI

Futbolcular Altay Bayındır, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı. Türkiye Tek Yürek programında yaklaşık 2 saatlik sürede 100 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.