Haberler

Nene, bu sezonki 4. golüne ulaştı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, Göztepe maçında attığı golle bu sezon toplamda 4. golünü kaydetti ve takımını 1-0 öne taşıdı.

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Göztepe maçında attığı golle bu sezon 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin tek golü Nene'den geldi. Mücadelenin 16. dakikasında Musaba'nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında Nene, topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetti. Nene, bugün attığı golle ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı. - İSTANBUL

