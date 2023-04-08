Dönüşü efsane oldu! Erling Haaland'tan bir rekor daha

Premier Lig'de Manchester City, Erling Haaland'ın sakatlıktan golle döndüğü maçta deplasmanda Southampton'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Haaland ligdeki gol sayısını 30'a çıkardı ve bu alanda yeni bir rekora imza attı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Southampton deplasmanına konuk oldu. Pep Guardiola'nın ekibi karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Manchester City, sakatlıktan geri dönen Erling Haaland'ın 45. dakikada attığı golle devreyi önde tamamladı.

Jack Grealish, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı. Erling Haaland, 68. dakikada sahneye yeniden çıktı ve durum 3-0 oldu. Southampton 72. dakikada Sekou Mara'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi. Karşılaşmada son golü 75. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti.

Erling Haaland, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 27 maçta 30 gole ulaştı. Norveçli golcü, bu gol sayısına en az maçta ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı. Haaland'ın attığı ilk golde asist yapan Kevin De Bruyne ise ligde 100 asiste ulaştı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 67 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Southampton 23 puanda kaldı.

Manchester City ligde gelecek hafta sahasında Leicester City'yi ağırlayacak. Southampton, Crystal Palace'ı konuk edecek.

Erling Haaland, Premier Lig'de 27 maçta 30 gole ulaştı.