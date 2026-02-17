Haberler

Donnarumma, Manchester City'e imza atmasının ardından Ederson'dan aldığı mesajı açıkladı

Donnarumma, Manchester City'e imza atmasının ardından Ederson'dan aldığı mesajı açıkladı
Güncelleme:
Manchester City'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibine transfer olmasının ardından Ederson'dan mesaj aldığını açıkladı. Ederson ile iletişim halinde olduklarını dile getiren Donnarumma, ''Ederson'la iletişim halindeyim. Bana başarılar diledi. Böyle önemli ve tecrübeli bir kaleciden mesaj almak beni gerçekten çok mutlu etti.'' dedi.

Sezon başında Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibinin eski kalecisi olan ve şu sıralar Fenerbahçe forması giyen Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.

'EDERSON BANA BAŞARILAR DİLEDİ'

Donnarumma, Manchester City'ye transfer olmasının ardından Ederson'dan mesaj aldığını açıklayarak, "Ederson, Manchester City için önemli bir kaleciydi. Ederson'la iletişim halindeyim. Bana başarılar diledi. Böyle önemli ve tecrübeli bir kaleciden mesaj almak beni gerçekten çok mutlu etti.' dedi.

'BİZ TAMAMEN FARKLIYIZ'

Ederson ile farklı profilde kaleci olduğunu belirten Donnarumma, "Bence biz tamamen farklıyız. O ayaklarıyla çok iyi oynuyor ben de iyi oynuyorum ama bu, onun oyunu için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

