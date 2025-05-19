Döner Bıçağıyla Şampiyonluk Kutlamasına 2 Gözaltı

Döner Bıçağıyla Şampiyonluk Kutlamasına 2 Gözaltı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçağı taşıyan 16 ve 17 yaşındaki iki taraftar İzmir'de polis tarafından gözaltına alındı. Taraftarların görüntüleri sosyal medyada yayılınca yakalandılar.

1) DÖNER BIÇAĞIYLA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA 2 GÖZALTI

GALATASARAY'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir'deki kutlamalara biri döner bıçağı, 2 bıçakla katılan Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17), polis tarafından gözaltına alındı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerinde yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.

2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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