Haberler ›› Spor ›› Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi ödülünde 7. oldu

Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi ödülünde 7. oldu

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Yachine Trophy ödülünde 7. sırada yer aldı. Yılın en iyi kalecisi ödülünün sahibi ise Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez oldu.