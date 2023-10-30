Dominik Livakovic'e büyük onur! Yılın kalecisi ödülünde 7. oldu
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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Yachine Trophy ödülünde 7. sırada yer aldı. Yılın en iyi kalecisi ödülünün sahibi ise Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Yachine Trophy ödülünde 7. sırada yer aldı.
LIVAKOVIC 7. OLDU
Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic, Yachine Trophy için yapılan oylamayı 7. sırada tamamladı.
EMILIANO MARTINEZ KAZANDI
Yılın kalecisine verilen "Yachine Trophy" ödülünün kazananı ise Aston Villa forması giyen başarılı eldiven Emiliano Martinez oldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor