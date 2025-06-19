Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı 3-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIVB Milletler Ligi'nde İstanbul'da gerçekleştirilen maçta Dominik Cumhuriyeti, Belçika takımını 3-0'lık skorla yenerek organizasyondaki üçüncü galibiyetini aldı. Maç sonrası Belçika 5. kez kaybetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicholas Cassado (Arjantin), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika : Demeyer, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Radovic, Koulberg, Nagels, Verhelst, Van Elsen, Fransen)

Dominik Cumhuriyeti : Arias, B. Martinez, Gaila, A. Rodriguez, Pena Isabel, Gonzalez (Y. Rodriguez, Puente, Caraballo, Tapia, Marte)

Setler: 14-25, 18-25, 25-27

Süre: 84 dakika

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı 3-0 yendi.

Dominik Cumhuriyeti organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken, Belçika ise 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.