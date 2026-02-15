Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

TEDESCO'YA ÜLKESİNDEN TALİP

Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, geride bıraktığımız haftalarda ismi açıklanmayan bir İtalya Serie A kulübünden teklif aldı. İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür ettiği ve teklifin detaylarını dinlemediği belirtildi.

"GELECEKTE İTALYA"

Geride bıraktığımız ay İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj veren ve gelecekte İtalya'da çalışmak istediğini söyleyen Domenico Tedesco, "Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim." demişti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin başında toplamda 32 maça çıkan Tedesco'nun sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 40 yaşındaki genç teknik adam, 32 maçta 20 galibiyet aldı.