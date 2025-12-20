Canlı anlatım! Maçta goller peş peşe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.

Fenerbahçe : Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca, Duran.

CANLI ANLATIM:

65' Sakatlık yaşayan Talisca yerine Oğuz Aydın oyunda.

62' Denis Draguş sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çıkardı. Kaleci Ederson kurtarışı yaparken zorlanmadı.

60' Eyüpspor korner kullandı. Thiam'ın kafası kaleci Ederson'da kaldı.

57' Fenerbahçe, ceza sahası içindeki karambolde gole çok yaklaştı. İsmail önünde kalan topa vurdu, top yakın mesafeden üstten auta gitti.

56' Fenerbahçe, Eyüpspor savunmasında boşluka arıyor.

54' Fenerbahçe Talisca ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli değil.

52' Eyüpspor bu dakikalarda Fenerbahçe kalesini zorluyor.

49' Eyüpspor gole çok yaklaştı. Uzun topla ceza sahasına giren Eyüpspor'da Draguş topu Umut'a indirdi. Umut boş pozisyonda şutunu çıkardı. Top direkten döndü.

47' İkinci yarıya girerken iki takımda da değişiklik yok.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe

42' Emir Ortakaya, Talisca'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe Jhon Duran ile etkili geldi. Ceza sahasına girerken kaleyi düşünen Duran'ın şutu savunmadan geri geldi.

37' Mert Müldür sağ kanaattan arka direğe gelen topa gelişine vurdu. Top kaleci Felipe'de kaldı.

35' Fenerbahçe hazırlanış ve son vuruşuyla birlikte müthiş bir gole imza attı, deplasmanda farkı ikiye çıkardı.

35' GOLLLLLLLLLLLL Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe: Marco Asensio

28' GOLLLLLLLLLLLLL Eyüpspor 0-1 Fenerbahçe: Anderson Talisca.

25' Oosterwolde ile Yalçın arasında bir gerginlik yaşandı. Oyun şimdi devam ediyor.

24' Kaleci Felipe'nin pas hatasında Levent Mercan topu kaptı. Kaleyi düşündü, top savunmadan döndü.

23' Fenerbahçe kısa paslarla topu getirdi. Levent Mercan müsait pozisyonda orta yapmayı denedi ancak top doğrudan auta gitti.

20' Fenerbahçe, sağlı sollu ortalarla Eyüpspor kalesini zorlama peşinde. Savunma şu ana dek başarılı.

17' Fenerbahçe gol arıyor...

16' Marco Asensio uzaklardan gelişine kaleyi düşündü. Top kaleci Felipe'de kaldı.

14' Oosterwolde, savunma arkasına sarkan Taslica'yı gördü. Talisca kontrol edemeden Mujakic araya girdi ve topu takımına kazandırdı. 13' Fenerbahçe, Eyüpspor savunmasında boşluk arıyor.

10' Eyüpspor, Fenerbahçe ceza alanına girdi ancak Oosterwolde'ye yapılan faul sonrası tehlike geçti.

8' Fenerbahçe kendi yarı alanında paslaşıyor.

7' Mücadele karşılıklı top kayıplarıyla devam ediyor.

3' Maçta tempo çok yüksek.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.