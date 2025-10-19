Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"6-7 GOL ATABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım." dedi.

"ETRAFINDA DA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"

Takımdaki oyuncuların durumu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var." ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Tedesco ayrıca, "Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

''GALATASARAY'A BAKMIYORUM''

Lider Galatasaray ile devam eden puan farkı sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Geçmişte ne oldu bilmiyorum. Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımına odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vakitlerimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil, kendi takımımı düşünüyorum. Oyuncularım da öyle... Geri kalanlar umurumda değil." şeklinde konuştu.