Haberler

Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, Galatasaray'la devam eden puan farkı hakkında konuşarak, "Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımıma odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vaktimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"6-7 GOL ATABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım." dedi.

"ETRAFINDA DA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"

Takımdaki oyuncuların durumu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var." ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Tedesco ayrıca, "Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

''GALATASARAY'A BAKMIYORUM''

Lider Galatasaray ile devam eden puan farkı sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Geçmişte ne oldu bilmiyorum. Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımına odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vakitlerimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil, kendi takımımı düşünüyorum. Oyuncularım da öyle... Geri kalanlar umurumda değil." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Alışveriş merkezinde meydan savaşı!

Birbirlerine hiç acımadan vurdular! Alışveriş merkezinde meydan savaşı
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.