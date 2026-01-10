Domenico Tedesco: Takım çok ateşli ve oynamaya hazır.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

''TAKIM ÇOK ATEŞLİ''

Takımının çok ateşli olduğunu dile getiren Tedesco, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız." dedi.

''ORADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.