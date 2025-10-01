Domenico Tedesco: Nice savunmada güçlü bir takım

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Aslında takım içerisindeki kombinasyona baktığınızda; Nice savunmada güçlü bir takım. Direkt oynamaya çalışan bir takım. Kanat organizasyonlarını deniyorlar, çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız. Her şeyi savunsaydınız maçlar 0-0 biterdi. Onların da bizi savunması gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın saat 19.45'te Fransa ekibi Nice'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Nice takımının savunmada güçlü olduğuna dikkat çeken Domenico Tedesco, "Aslında takım içerisindeki kombinasyona baktığınızda; Nice savunmada güçlü bir takım. Orta sahada teknik oyuncuları var. Sağ tarafta Clauss oynuyor. Kendisini tanıyorum. Fransa Milli Takımı'nda oynayan oyuncuların kalitesine baktığınızda da Clauss'un kalitesini gösterir. Sol tarafta da kaliteli oyuncuları var. Direkt oynamaya çalışan bir takım. Kanat organizasyonlarını deniyorlar, çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız. Her şeyi savunsaydınız maçlar 0-0 biterdi. Onların da bizi savunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ONUN DA İYİ SEVİYEYE GELECEĞİNİ BİLİYORUM'

Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendiren Tedesco, "Kendisi bir sol kanat oyuncusu. Çizgiye basıp açık oynadığında da içeriye girdiğinde de şunu görüyoruz ki onun özelliklerini en doğru kullanabileceği pozisyon bu pozisyon. Onun ihtiyacı olan şey; birazcık daha zaman. Ben buraya geldiğimden beri en çok süre alan oyuncu kendisi. Tabii ki kendisi performansından memnun değildir. İyi performans sergileyeceği, goller atacağı, asistler yapacağı maçlar olacak. Sahada ne kadar çok efor sarf ediyor ona bakmalısınız. Baskı, top kaybından sonraki baskı sayıyla belirtemediğiniz şeylerdir. Bir çocuk ata binerken düştüğü zaman tekrar ata bindirmeniz gerekiyor ki istediğini yapabilsin. Onun da iyi seviyeye geleceğini biliyorum. Onun ile ilgili hiçbir problemim yok" sözlerini kullandı.

'GELDİĞİMDEN BERİ 6 TANE EFEKTİF ANTRENMAN GEÇİRDİK'

Çok fazla efektif antrenman yapamadıklarının altını çizen 40 yaşındaki teknik adam, "Sanırım ben buraya geldiğimden beri 6 tane efektif antrenman geçirdik. Bütün takımın yer aldığı ve kısa gün aralıklı maçın olmadığı antrenman yaptık. Yapmamız gereken ve çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Bu takım bizim gösterdiğimiz her şeyi yapmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. İlk Trabzonspor maçına 2 antrenmanla çıktık ve iyi bir oyun sergiledik. Kasımpaşa maçına iyi bir başlangıç yaptık sonra takım düşüş sergiledi. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir bunu da kabul etmeniz gerekiyor. Oyuncular çok çalışıyorlar. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyku uyuyamam bazen de kaybettiğimiz maçlardan sonra da fena sayılmam. Kaybettiğinizde bir fikrinizin olmaması en kötü senaryodur. Nasıl geliştirebilirize bakabiliriz. Alverez geri döndü, kadroda olacak. Bartuğ, Avrupa listesinde yok. Yetenekli bir oyuncu. Olmaması bizim için üzücü. Zagreb maçına sadece 2 tane 6 numara ile gitmiştik. Biz geldiğimizde kadroda 7 tane sakat oyuncu vardı. Şu an sadece 2 sakatımız var. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bazen her şeyi kontrol edemezsiniz ama benim ve ekibimin en büyük görevi bütün oyuncuları hazır duruma getirmek" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ OYNAMAK İÇİN ÇOK YÜKSEK BİR MOTİVASYONA SAHİP'

Jhon Duran'ın sakatlık durumunun sorulması üzerine Tedesco, "Kendisi oynamak için çok yüksek bir motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda bu sakatlık 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur. Onun yaşadığı sakatlık bu şekilde değil. Jhon'un geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri onu bu şekilde oynattılar. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acıyla oynayabilirler. Bir noktada oyuncu o acıya dayanamaz hale gelir. O noktaya geldiğinde de kontrol etmeniz gerekir. Bu tarz durumlarda zaman gerekiyor. Bir araya gelip analiz ettik. Oyuncu da bir an önce dönmek istiyor. Ben oyuncusunu oynamaya zorlayan bir teknik direktör değilim. Bir sakatlığı veya problemi olan oyuncuyu oynamaya zorladığınız zaman oyuncuyu kaybetme durumunuz vardır. Önce insanlık gelir. Ben her zaman oyuncularımı korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz" açıklamasında bulundu.

Taraftarın kendileri için önemine değinen Tedesco, "Özel bir mesajım yok. Çünkü onlara 'Tribünler alev alsın' derdim. Her zaman çok iyiler. Kendileri olsunlar yeterli. Bunu söylememin sebebi. Ben nerede olursam olayım taraftarlar en önemlisidir. Bizler yaptığımız işle onları mutlu edebiliriz. Onlardan bir tepki geldiği zaman da bununla baş etmeyi bilmemiz gerekiyor. Ben buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi biliyordum. Taraftarlar her zaman haklıdır" diyerek sözlerini tamamladı.