Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TEDESCO AYRILIĞI AÇIKLADI

"Gökhan Gönül kulübede yoktu. Gönderildi mi? Yerine yeni bir antrenör isteyecek mi?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak. Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi." dedi.

TALISCA'NIN PENALTI KULLANMASI

Anderson Talisca'nın penaltıda topun başına geçmesini yorumlayan Tedesco, "Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.