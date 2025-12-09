Haberler

Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sol stopere takviye istediği ve geçmiş dönemde Galatasaray'ın da gündeminde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Diogo Leite'nin transfer edilmesi yönünde rapor verdiği belirtildi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Union Berlin forması giyen Diogo Leite'nin transferini istedi.
  • Diogo Leite'nin adı daha önce Galatasaray'la da anılmıştı.
  • Diogo Leite'nin Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem sol stopere takviye yapmak.

TEDESCO'NUN HEDEFİ DIOGO LEITE

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sol stopere takviye konusunda yönetimden Union Berlin forması giyen Diogo Leite'yi istedi. Haberde, İtalyan teknik adamın, Leite'yi yakından tanıdığı ve transferde önceliği 1.90 metre boyundaki Portekizli stopere vererek yönetime alınması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Diogo Leite'nin adının daha önce Galatasaray'la da anıldığı ancak transferin bitirilemediği hatırlatılarak, bu transfer için Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in çalışmalara başladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Alman kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSakır Psha:

Fener yine şaşırtmıyor, azcık özgün olun dünyada futbolcu mu bitti?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHanifi Kayhan:

Ya arkadaş,bu ne saçma bir analiz. Adam stoper olarak oynuyor,ama analizi forvetten yana yapıyor. Hani onun oynadığı maçlarda az gol yendi, veya şu kadar maçta süre oynadı gibi, veriler daha mantıklı değilmi??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
