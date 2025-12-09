Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem sol stopere takviye yapmak.

TEDESCO'NUN HEDEFİ DIOGO LEITE

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sol stopere takviye konusunda yönetimden Union Berlin forması giyen Diogo Leite'yi istedi. Haberde, İtalyan teknik adamın, Leite'yi yakından tanıdığı ve transferde önceliği 1.90 metre boyundaki Portekizli stopere vererek yönetime alınması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Diogo Leite'nin adının daha önce Galatasaray'la da anıldığı ancak transferin bitirilemediği hatırlatılarak, bu transfer için Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in çalışmalara başladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Alman kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 asistlik performans sergiledi.