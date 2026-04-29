Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

Bir grup taraftar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik adama veda etmek için Samandıra'ya geldi

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaştı.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.

Tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki çalıştırıcı lehine tezahüratlarda bulundu.

Duygusal anlar yaşadığı görülen Tedesco, kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Ederson Samandıra'yı da karıştırdı

Durmak bilmiyor! Olay adam Samandıra'yı da karıştırdı
Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız

Bakan'dan heyecanlandıran sözler: Enteresan şeyler duyacaksınız
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Yine Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak