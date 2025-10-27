Haberler

Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, görevine başladığı 49 gün içerisinde 9 maça çıktı. İstanbul'a inişiyle birlikte yoğun bir tempoya giren Tedesco, zamanının büyük kısmını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçiriyor. Tedesco, evini sadece uyumak ve duş almak için kullanıyor.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 49 günde 6 lig ve 3 Avrupa maçı yönetti.
  • Domenico Tedesco, İstanbul'daki evini sadece uyumak ve duş almak için kullanıyor.
  • Fenerbahçe, önümüzdeki 10 günde Gaziantep FK, Beşiktaş ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak.
  • Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde rakip analizleri ve takım hazırlıkları yapıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, göreve geldiği 49 günlük süreçte yoğun maç temposu nedeniyle evini neredeyse hiç kullanamıyor. İtalyan çalıştırıcı, 9 Eylül'de İstanbul'a inişinden bu yana tüm zamanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçiriyor.

49 GÜNDE 9 MAÇ

Göreve geldiğinden bu yana 6 lig ve 3 Avrupa maçı yöneten Tedesco, kısa sürede yoğun bir tempoya girdi. İstanbul'a ayak basar basmaz 14 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıkları için Samandıra'ya geçen genç hoca, o günden bu yana adeta tesislerde kamp kurdu.

"EVİ SADECE UYUMAK VE DUŞ ALMAK İÇİN KULLANIYOR"

Tedesco'ya İstanbul'da bir ev tutulsa da, teknik direktörün burayı yalnızca uyumak ve duş almak için kullandığı öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde tesislere gelen ve günün büyük bölümünü analiz çalışmalarıyla geçiren Tedesco'nun, son haftalarda Samandıra'dan neredeyse hiç ayrılmadığı belirtildi.

3 ZORLU MAÇ ÖNÜNDE

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde önümüzdeki 10 günde üç kritik maça çıkacak. Sarı-lacivertliler bugün Gaziantep FK deplasmanında, ardından Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Temsilcimiz sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.

SAMANDIRA'DA YOĞUN MESAİ

Tedesco ve ekibinin, bu üç zorlu mücadeleye hazırlık kapsamında rakip analizlerini Samandıra'da sürdürdüğü, takımı hem fiziksel hem taktiksel olarak diri tutmak için özel planlama yaptığı öğrenildi. 49 günde 9 maç yöneten genç teknik adamın en büyük hedefi, önümüzdeki 10 günü kayıpsız kapatmak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem karabıyık:

Hoca aman böyle devam et. Yoksa Kartal, ve Kocamancılar puslu havayı bekliyorlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
