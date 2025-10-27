Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, göreve geldiği 49 günlük süreçte yoğun maç temposu nedeniyle evini neredeyse hiç kullanamıyor. İtalyan çalıştırıcı, 9 Eylül'de İstanbul'a inişinden bu yana tüm zamanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçiriyor.

49 GÜNDE 9 MAÇ

Göreve geldiğinden bu yana 6 lig ve 3 Avrupa maçı yöneten Tedesco, kısa sürede yoğun bir tempoya girdi. İstanbul'a ayak basar basmaz 14 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıkları için Samandıra'ya geçen genç hoca, o günden bu yana adeta tesislerde kamp kurdu.

"EVİ SADECE UYUMAK VE DUŞ ALMAK İÇİN KULLANIYOR"

Tedesco'ya İstanbul'da bir ev tutulsa da, teknik direktörün burayı yalnızca uyumak ve duş almak için kullandığı öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde tesislere gelen ve günün büyük bölümünü analiz çalışmalarıyla geçiren Tedesco'nun, son haftalarda Samandıra'dan neredeyse hiç ayrılmadığı belirtildi.

3 ZORLU MAÇ ÖNÜNDE

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde önümüzdeki 10 günde üç kritik maça çıkacak. Sarı-lacivertliler bugün Gaziantep FK deplasmanında, ardından Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Temsilcimiz sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.

SAMANDIRA'DA YOĞUN MESAİ

Tedesco ve ekibinin, bu üç zorlu mücadeleye hazırlık kapsamında rakip analizlerini Samandıra'da sürdürdüğü, takımı hem fiziksel hem taktiksel olarak diri tutmak için özel planlama yaptığı öğrenildi. 49 günde 9 maç yöneten genç teknik adamın en büyük hedefi, önümüzdeki 10 günü kayıpsız kapatmak.