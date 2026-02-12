Haberler

Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı
Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, takım içi disiplin konusunda harekete geçti ve Jayden Oosterwolde'ye gereksiz bir sarı kart görmesinin ardından 'daha sakin olması' konusunda uyarıda bulundu. Tedesco'nun, 'Takımı sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın. Her maçımız çok önemli. Daha sakin olman gerekiyor.' ifadelerini kullandığı bildirildi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Jayden Oosterwolde'yi gereksiz sarı kart görmesi nedeniyle uyardı.
  • Tedesco, Oosterwolde'ye takımı sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçınmasını ve daha sakin olmasını söyledi.
  • Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta sarı kart görmüştü.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takım içi disiplin adına harekete geçti.

OOSTERWOLDE SARI KART ÖRDÜ

Savunmanın ortasında görev alan Jayden Oosterwolde, takımının Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta gereksiz bir sarı kart görmüştü. Tedesco, Hollandalı futbolcunun kart görmesi sonrası daha sakin olması konusunda Oosterwolde'nin kapısını çaldı.

TEDESCO'DAN 3 CÜMLELİK UYARI

Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan teknik direktör Tedesco, Hollandalı savunma oyuncusunu uyardı. 40 yaşındaki çalıştırıcının futbolcusuna "Takımı sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın. Her maçımız çok önemli. Daha sakin olman gerekiyor." ifadelerini kullanarak mesaj verdiği belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
