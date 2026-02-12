Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takım içi disiplin adına harekete geçti.
OOSTERWOLDE SARI KART ÖRDÜ
Savunmanın ortasında görev alan Jayden Oosterwolde, takımının Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta gereksiz bir sarı kart görmüştü. Tedesco, Hollandalı futbolcunun kart görmesi sonrası daha sakin olması konusunda Oosterwolde'nin kapısını çaldı.
TEDESCO'DAN 3 CÜMLELİK UYARI
Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan teknik direktör Tedesco, Hollandalı savunma oyuncusunu uyardı. 40 yaşındaki çalıştırıcının futbolcusuna "Takımı sıkıntıya sokacak davranışlardan kaçın. Her maçımız çok önemli. Daha sakin olman gerekiyor." ifadelerini kullanarak mesaj verdiği belirtildi.