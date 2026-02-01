Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, daha önce de transferi gündeme gelen ve ancak sıcak bakmadığı Romelu Lukaku transferini bir kez daha veto etti.
- Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun transferine karşı çıktı.
- Romelu Lukaku, 3 maçta sahaya çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir numaralı gündem santrfor bölgesine kimin transfer edileceği.
FENERBAHÇE'DE GÜNDEM LUKAKU
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine bir kez daha Napoli forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku geldi. Ademola Lookman transferinde başarısız olan sarı-lacivertliler, Lukaku'yu Dünya Kupası öncesinde kiralamak istedi.
TEDESCO'DAN LUKAKU'YA VETO
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçikalı futbolcunun transferine karşı çıktı. Daha önce Lukaku'yu veto eden İtalyan teknik adamın, 32 yaşındaki yıldız ismi yine reddettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Yaşadığı uzun sakatlık sonrası yeni yeni sahalara dönen Lukaku, 3 maçta sahaya çıktı. Yıldız isim, gol ya da asist katkısı yapamadı.