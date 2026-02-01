Haberler

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, daha önce de transferi gündeme gelen ve ancak sıcak bakmadığı Romelu Lukaku transferini bir kez daha veto etti.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun transferine karşı çıktı.
  • Romelu Lukaku, 3 maçta sahaya çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir numaralı gündem santrfor bölgesine kimin transfer edileceği.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM LUKAKU

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine bir kez daha Napoli forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku geldi. Ademola Lookman transferinde başarısız olan sarı-lacivertliler, Lukaku'yu Dünya Kupası öncesinde kiralamak istedi.

TEDESCO'DAN LUKAKU'YA VETO

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçikalı futbolcunun transferine karşı çıktı. Daha önce Lukaku'yu veto eden İtalyan teknik adamın, 32 yaşındaki yıldız ismi yine reddettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası yeni yeni sahalara dönen Lukaku, 3 maçta sahaya çıktı. Yıldız isim, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak

Tehdit ettiği ülke ile görüşecek
Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Hahaha. Yıldız kalmadı takımda

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Bunlar sağlam bi kazık yiyecek ya hayırlısı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

